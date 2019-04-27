كنّة ترامب تعلن "سقوط ألمانيا"

اعتبرت لارا ترامب عقيلة أريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي، أن قبول ألمانيا النازحين بموجب سياسات الهجرة التي اعتمدتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أدى إلى "سقوط" هذا البلد.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" قالت لارا ترامب، وهي الوجه الدعائي لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب عام 2020، إن تدفق النازحين والمهاجرين تسبب بـ"بسقوط ألمانيا"، مضيفة أن "هذا الخيار بين أسوأ ما ألمّ بألمانيا".

وأشارت في سياق دفاعها عن سياسات حماها ترامب المتعلقة بالهجرة إلى أن "الرئيس يدرك ذلك، وهو يحاول الحؤول دون حدوث مثل هذا هنا، ولكن على الكونغرس أن يُعدّ العدة للقيام بما يخدم الشعب الأمريكي".

وقوبلت هذه التصريحات على الفور بردود عنيفة من رواد شبكات التواصل الذين ساقوا بعض الأمثلة على المحن التاريخية التي لحقت بألمانيا، ومنها بروز النظام النازي والحرب العالمية الثانية.