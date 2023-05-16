كهف النبي لوط.. الهروب من المثليه والشذوذ الجنسي

قال وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، خلال زيارته وموقع كهف النبي لوط الأثري في منطقة غور الصافي أن المواقع الأثرية في الأردن شهدت نهضة كبيرة منذ بداية العصر الهاشمي.

وبين الوزير القيسي دورهم في الحفاظ على تراث الأمة وآثارها، وكذا اهتمامهم على مدار مئة عام من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة بالتراث والإرث الثقافي والحضاري في المملكة الأردنية الهاشمية وصيانته وحفظه.

وأكد وزير السياحة والآثار الأردني وضع خطة لإعادة تأهيل الموقع بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تشتمل تجديد اللوحات الارشادية والتحذيرية واستحداث لوحات تعريفية أخرى جديدة.

كما أكد الوزير الأردني إجراء أعمال صيانة وترميم للموقع، إضافة إلى تأهيل الطريق المؤدي الى الكهف، بهدف تأمين الزوار وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال الزيارة.

كهف النبي لوط في الأردن

يعد كهف النبي لوط عليه السلام من الكهوف الأثرية في الأردن ويقع في الجبال القريبة من مدينة الكرك، وهو عبارة عن مغارة تشكلت بشكل طبيعي، ويقال إن نبي الله لوطا، ابن أخي نبي الله إبراهيم عليهم السلام، التجأ إليه بعد تدمير سدوم وعمورة بقومه الذين كانوا يمارسون الجنس المثلي (اللواط).

كما تم بناء كنيسة جنب المغارة بنيت في الفترة البيزنطية تتميز بفسيفساء جذابة إلى جانب الكنيسة بركة لتجميع المياه من الزمن العباسي مبلطة بالبلاط الطبيعي، ومما يتميز به المكان إطلالة خلابه على جبال فلسطين المحتلة.

ويعود تاريخه إلى حوالي 4000 عام حيث اكتشفت في العام 1991 بواسطة فريق أرشيولوجي أردني-فرنسي داخل منطقة صحراوية ويمتد عمق الكهف إلى حوالي 100 متر.

وتعتبر زيارة كهف النبي لوط تجربة روحية وتاريخية مميزة. استكشاف للزوار والتجول في الصخور.

من لوط ؟

يعتبر لوط أحد الأنبياء المذكورين في العهد القديم وكذلك في القرآن الكريم وأرسله الله الى قوم يمارسون الجنس المثلي (ذكر مع ذكر) يسميه البعض اللواط، وتقول الكتب المقدسة أن قوم لوط لم يستجيبوا له ولا لدعوته واستمروا في الأعمال الشاذة والفجور، ليغادر النبي لوط عليه السلام المدينة الفاسدة برفقة جزء من عائلته قبل أن تصبح عرضة للعذاب الإلهي. وقد حذرهم من النظر إلى الخلف أثناء مغادرتهم.

وتختلف بعض التفاصيل حول حكاية لوط في الأديان المختلفة، ولكنه أُعتبر نبيًا مهمًا في التقاليد الثلاثة .