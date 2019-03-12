كوبا تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء في فنزويلا

المعارضة أرجعت ذلك إلى ضعف صيانة المنشآت

اتهمت الحكومة الكوبية يوم الاثنين الولايات المتحدة بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء المستمر منذ أيام في فنزويلا، وقالت إن واشنطن ترتكب عملا تخريبيا وإرهابيا.

وقالت هافانا في بيان إن كوبا “تدين بشدة تخريب إمدادات الكهرباء في فنزويلا، الذي يشكل عملا إرهابيا يهدف إلى الإضرار بشعب مسالم لدولة بأكملها”.

وكان انقطاع الكهرباء واسع النطاق يوم الخميس الماضي قد ترك كل فنزويلا تقريبا بدون كهرباء، وما زالت مناطق واسعة من البلاد تعيش في ظلام دامس.

وعادت إمدادات الكهرباء إلى مناطق في كاراكاس، لكن العاصمة تعرضت لانقطاع كامل للكهرباء مجددا يوم الاثنين.

وأنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمسؤولية انقطاع الكهرباء على هجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة.

لكن المعارضة أرجعت ذلك إلى ضعف صيانة المنشآت.

د ب أ