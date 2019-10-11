كوبا تختار رئيسا لها لأول مرة منذ 43 عاما

وافق البرلمان الكوبي، الخميس، على تعيين ميغيل دياز كانيل في منصب رئيس الجمهورية، الذي استحدث مؤخرا في البلاد بموجب الدستور الجديد.

ويشغل دياز – كانيل في الوقت الحالي منصبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الوزراء، وحصد 579 صوتا من إجمالي 580 صوتا من أصوات الأعضاء الحاضرين في الجمعية الوطنية خلال عملية التصويت، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه حتى عام 2023.

وجرى انتخاب دياز كانيل خلال جلسة تشريعية استثنائية بالجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وهو برلمان كوبا ذو الغرفة الواحدة.

وأعاد الدستور الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في أبريل/نيسان الماضي، منصب رئيس الجمهورية، الذي لم يكن موجودا منذ عام 1976.

كما أعاد الدستور الجديد منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وستحظى كوبا أيضا برئيس للوزراء، لم يتم تعيينه بعد. (الأناضول)