كوبا تسجل تزايد اعتناق نسائها للإسلام.. الحجاب يغزو الشوارع

ازداد عدد النساء اللائي يرتدين الحجاب في شوارع العاصمة الكوبية هافانا، فعلاوة على السائحات القادمات من أماكن بعيدة، بات عدد النساء الكوبيات اللاتي اعتنقن الإسلام يزداد يوما بعد يوم.

ولم تفلح رطوبة الجو في الكاريبي، أو صعوبة العثور على الطعام الحلال، أو عدم وجود سوى مسجد واحد فقط في البلاد بأسرها، في إثناء هؤلاء النساء عن العثور على ضالتهن متمثلة في الدين الإسلامي.

ومعظم من اعتنقن الإسلام من النساء الكوبيات كانت وراء إيمانهن أسباب مختلفة من الإلهام الروحي، إلى الفضول الديني، أو عن طريق ارتباطهن بشريك مسلم.

واعتنقت مريم كاميجو الصحفية التي تبلغ من العمر 27 عاما الإسلام قبل سبع سنوات. وتقول إن عدد النساء، وخاصة في عمر الشباب، اللائي يعتنقن الإسلام تزايد في السنوات الأخيرة.

وتشارك مريم بقوة في المجتمع الإسلامي المحلي، وتدرس اللغة العربية والقرآن في مسجد هافانا الذي افتتح عام 2015.

وتقول إيساورا أرجودين البالغة من العمر 35 عاما إنها تواجه صعوبات كامرأة كوبية مسلمة بسبب نقص "المعرفة" في الجزيرة.

وتقول الرابطة الإسلامية في كوبا، إن عدد المسلمين في البلاد يزيد عن 6000 شخص بينهم حوالي 1200 امرأة.