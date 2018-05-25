كوبا تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

أوقفت سلطات الطيران في المكسيك مؤقتا شركة داموج انتظارا لنتيجة التحقيق في الحادث

ذكر مسؤولون في هافانا يوم الخميس أن المحققين الذين ينظرون في حادث تحطم طائرة في كوبا الأسبوع الماضي، عثروا على الصندوق الأسود الثاني للطائرة.

وتحطمت الطائرة “بوينغ 737″ ذات المحركين التي تشغلها شركة داموج المكسيكية في حقل بعد اقلاعها بوقت قصير من مطار خوسيه مارتى الدولي في هافانا يوم الجمعة الماضي.

ولقي 111 شخصا حتفهم جراء الحادث، من بينهم امرأة نجت من حادث التحطم لكنها توفيت في وقت لاحق في المستشفى. ومازالت امرأتان أخريان تخضعان للعلاج بعد نجاتهما من حادث التحطم.

وأوقفت سلطات الطيران في المكسيك مؤقتا شركة داموج انتظارا لنتيجة التحقيق في الحادث. (د ب أ)