كوخافي: ردعنا حماس.. وسيكون هناك المزيد من العمل في سوريا

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأحد، أن الجيش تمكن من خلق قوة ردع تجاه حركة حماس، مشيرا إلى أنه تم التشويش بشكل كبير على رؤية القائد السابق، لفيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني.

وألمح "كوخافي"، خلال كلمة له أمام معهد غازيت الإسرائيلي للاستخبارات، نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى مسؤولية "اسرائيل" عن الهجمات على سوريا، مبينا أنه سيكون المزيد من العمل هناك.

وقال: "بسبب العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، 80% من الوقت يبقى محور التهريب الجوي والبحري والبري إلى سوريا مغلقا".

وأوضح كوخافي، أن حركة حماس مردوعة، وتختار عدم الرد بأي هجوم، أو حتى المبادرة، بسبب حالة الردع التي خلقها الجيش الاسرائيلي.

يذكر، أن الطائرات الاسرائيلية، قامت بشن غارات على سوريا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل على اثرها 4 جنود من الجيش السوري.