"كورونا": إجراءات جديدة صارمة في أبو ظبي.. وارتفاع الاصابات في السعودية

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتبارا من اليوم الأحد، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن اللجنة اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بـ 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بـ 60%، وسعة سيارة الأجرة بـ 45%، وسعة حافلة النقل بـ 75%.

كما اعتمدت إغلاق دور السينما، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وأوصت بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام، حسب القوانين المعتمدة.

وقررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي حضور 30% من الموظفين بالدوائر الحكومية وشبه الحكومية، اعتبارا من اليوم الأحد، بينما يؤدي باقي الموظفين العمل عن بعد

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من 7 فبراير، تعزيزًا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19. pic.twitter.com/NBeEA8O5oB — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) February 7, 2021

من جهة أخرى سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الخامس على التوالي أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية زيادة وتيرة تفشي الوباء في أراضي المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 386 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع خمس حالات وفاة جديدة، مقابل أربع وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (317) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (278) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,515) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/hCofNNzqNr — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 7, 2021

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة منها 6402 حالة وفاة و361515 حالة شفاء و2361 حالة نشطة 408 منها حرجة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي متلفز اليوم من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا (و سجلت هناك خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة).

كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة.

وأهاب المتحدث بالمواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرا من خطورة التجمعات في الأماكن العامة.

وأعلن المتحدث أن السلطات الصحية وفرت على مواطني المملكة حتى الآن أكثر من 443 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا.