كورونا: ارتفاع الإصابات في الهند.. والمغرب يمنع سفينة سياحية ألمانية من الرسو

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلى معدل من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 7240 إصابة.

كما أعلنت مومباي، وهي العاصمة المالية للهند، تسجيل 1765 إصابة جديدة الأربعاء، بزيادة أكثر من 500 حالة على يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت ثماني وفيات ناجمة من "كوفيد-19"، مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 524723 الخميس.

المغرب

وفي السياق ذاته، منعت السلطات في المغرب سفينة سياحية ألمانية من الرسو في ميناء طنجة في شمال البلاد بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في صفوف ركابها، وفق ما أفادت، الأربعاء، وسائل إعلام محلية.

والسفينة "ماين شيف هيرز" الآتية من ميناء لشبونة مملوكة لشركة السياحة الألمانية "توي للرحلات البحرية" كان من المفترض أن ترسو صباح الثلاثاء في ميناء طنجة.

لكن السلطات المرفئية منعت ركابها من النزول ومعظمهم ألمان "بناءً على تقرير يفيد بوجود ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط الركاب"، وفق الموقع الإخباري "لو360".

وأورد الموقع الإخباري أن سفينة "ماين شيف هيرز" التي ترفع علم مالطا، تبلغ قدرتها الاستيعابية 1900 راكب إضافة إلى 780 من أفراد الطاقم، ما يجعلها من أكبر السفن السياحية.

وكانت السلطات المغربية قد قررت الثلاثاء رفع مستوى اليقظة من "الأخضر الضعيف" إلى "البرتقالي المتوسط" بسبب عودة تفشي فيروس كورونا للتسارع في المدن الكبرى.

وحض منسق المركز المغاربي لعمليات الطوارئ العامة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط المواطنين على العودة لوضع الكمامات في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، على الرغم من قلة الحالات الخطرة والحرجة الجديدة التي يتم إدخالها إلى أقسام العناية المشددة والإنعاش.

ويأتي ذلك في خضم الموسم السياحي بعدما نسفت الجائحة العامين السياحيين الماضيين، وفي توقيت تتهيّأ فيه المملكة إلى استقبال ثلاثة ملايين شخص من رعاياها المغتربين في أوروبا خلال عطل الصيف.

وفي أواسط مايو (أيار)، ألغت المملكة إلزامية الخضوع لفحص تفاعل "البوليميراز" المتسلسل "بي سي آر"، بالإضافة إلى الجواز اللقاحي لدخول أراضيها، من أجل تشجيع السياح الأجانب على زيارة البلاد ودعم قطاع حيوي للاقتصاد الوطني.

إصابات الصين

وسجلت لجنة الصحة الوطنية في البر الصيني الرئيس 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من يونيو، وهي 70 إصابة مصحوبة بأعراض و170 من دون أعراض.

ورصدت الصين الأربعاء 216 إصابة جديدة هي 67 ظهرت عليها أعراض و149 من دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيس حتى الثامن من يونيو 224535 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة بكين إصابة واحدة محلية مصحوبة بأعراض مقابل أربع إصابات في اليوم السابق، في حين لم ترصد أي إصابات محلية من دون أعراض مقابل أربع في اليوم السابق، وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل أربع إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، مثل اليوم السابق، وخمس إصابات من دون أعراض مقابل 11 قبل يوم.