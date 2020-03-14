كورونا: الاردن يعطل مدارسه والاسد يؤجل الانتخابات والامارات تتخذ تدابير اقتصادية

اغلقت المملكة الاردنية الهاشمية حدودها البرية والجوية والبحرية واغلقت منشآتها التعليمية ، فيما اجل المغرب مراسم الحج لدى اليهود في الوقت الذي استغل الرئيس السوري القضية ليؤجل الانتخابات البرلمانية وفي الامارات اتخذت الحكومة تدابير اقتصادية عاجلة.

الاردن

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم السبت، عن مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، على خلفية التطورات العالمية المتسارعة.

وقررت الحكومة تعليق دوام المؤسسات التعليمية والرياضية ومنع توزيع الشيشة في المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وحتى إشعار آخر. كما اعلنت عن وقف اداء الصلوات في المساجد والكنائس

فلسطين تطالب باطلاق سراح الاسرى

وفي فلسطين المحتلة طالب رئيس الوزراء محمد اشتيه إسرائيل، بالإفراج عن جميع الأسرى ولاسيما عن المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "يجري التأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

الاسد يؤجل الانتخابات

أعلنت وكالة "سانا" السورية، أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب "البرلمان"، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن "المرسوم المرقم 86 للعام 2020 يقضي بتأجيل انتخابات المجلس للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020".

وأضافت أن التأجيل سيكون إلى يوم الأربعاء المصادف 20 أيار 2020"، وأن الإجراء يأتي ضمن حزمة اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات في نيسان المقبل.

كورونا يؤجل حج اليهود

أصدرت الطائفة اليهودية في المغرب تعليمات لأتباعها بإلغاء جميع الأنشطة التي يشارك فيها قادمون من الخارج، ويحضرها أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة.

وأعلن مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب تأجيل الموسم الديني السنوي الهيلولة، الذي كان من المتوقع إقامته بمدينة مكناس في مايو المقبل.

وقال أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سييرج بيير دييغو، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الأنشطة الدينية حتى الساعة، مضيفا أن موسم الهيلولة تم تأجيله إلى وقت لاحق حتى يتبين الوضع العالمي.

خطة اقتصادية اماراتية

أعلن مصرف الإمارات المركزي السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار)، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا في البلاد.

وقال المصرف المركزي إنه أصدر لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.