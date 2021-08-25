كورونا: الاردن يعلن الانفتاح الكامل والإمارات تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 8 أشهر

سيلغي الاردن اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبشكل كامل تقريبا، كافة اشكال الحظر والقيود التي جرى فرضها لمواجهة جائحة كورونا، فيما أعلنت الامارات انها سجلت الثلاثاء، أقل عدد إصابات يومية بالفيروس منذ ثمانية اشهر.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاردني صخر دودين في مقابلة اذاعية الاربعاء، أنه "بناء على خطة الحكومة ستلغى في بداية أيلول كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100%".

واضاف في المقابلة مع اذاعة "امن اف ام" انه سيستثنى من ذلك "صالات الافراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%".

واكد دودين إن "الحركة الاقتصادية في تموز الماضي وآب الحالي عادت بشكل افضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي".

واضاف انه "في الاول من ايلول سيعود 2 مليون طالب الى مقاعد الدراسة الوجاهية لافتا إلى أن اكثر من 80% من الكوادر التدريسة تلقوا المطعوم فيما تلقى المطعوم من الفئة العمرية 12-17 حوالي 80 ألف متلق".

واشار الوزير دودين الى انه "خلال اليومين القادمين ستعلن اجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة داعيا المواطنين إلى تحميل تطبيق سند للعودة إلى الحياة الطبيعة".

أدنى حصيلة بالإمارات

الى ذلك، سجلت الإمارات الثلاثاء، أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية العام الجاري، إذ تم تسجيل 990 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الإمارات، هو الأقل منذ 240 يوما، لافتة إلى أن إجمالي الفحوص للكشف المبكر عن هذا الفيروس بلغ 72 مليونا و525 ألفا و123 فحصا، وبلغ معدل النتائج الإيجابية من إجمالي الفحوص 0.3%، في حين أن الإمارات سجلت أمس، حالتي وفاء جراء الإصابة بهذا الفيروس.

كما أشارت الإحصاءات إلى أن معدل الإصابات بلغ 7193 لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل شفاء بلغ 7195 لكل 100 ألف نسمة، ومعدل وفيات بلغ 20.5 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وكشفت إحصاءات الهيئة أن معدل حالات الشفاء المسجلة ارتفع ليصل إلى 97.5% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة منذ ظهور الفيروس.