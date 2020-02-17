كورونا: الصين تدعو للاسراع بايجاد علاج وتتخذ اجراءات قاسية

فيما كانت الصين تتحدث عن ضرورة ايجاد حل لفايروس كورونا، وقد ارتفعت عدد الوفيات الى 1770 واتخذت اجراءات غير مسبوقة، في الوقت الذي خفض البنك المركزي سعر الفائدة .

اجراءات غير مسبوقة

وتتزامن الأرقام الجديدة مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة، وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر "نتطلع إلى هذا التعاون الحيوي المهم الذي يسهم في المعرفة الدولية بشأن تفشي وباء كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فينغ "يمكننا ملاحظة أثر اجراءات المراقبة والوقاية في مختلف أنحاء البلاد".

لكن تيدروس حذر من أنه "من المستحيل التنبؤ بأي اتجاه سيتطور الوباء".

وطلبت هيئة الصحة الدولية من الصين أيضا مزيدا من التفاصيل حول كيفية تشخيص الإصابات.

وقد أعلنت مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد، أمس الأحد، عن مجموعة من الإجراءات واسعة النطاق والأكثر صرامة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.

وحصد فيروس "كورونا" المستجد أرواح 105 مصابين في الصين الاثنين، وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس إلى 1,770 ضحية حتى الآن، وفق ما أفادت به لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وتضم الإجراءات فرض قيود مرورية تشمل المقاطعة بأسرها على كل المركبات غير المخصصة لحالات الطوارئ، وإغلاق كل الأماكن العامة غير الأساسية، حسب منشور صدر عن حكومة المقاطعة.

وأوضح المنشور أنه يتعين تعزيز حملة الفحص الصحي دون إهمال أحد، مشددا على أنه بمجرد ظهور أعراض مثل الحمى والسعال على أي شخص، يتعين إبلاغ المجتمع المحلي أو القرية فورا.

ويتعين تقديم العلاج الفوري لـ" أربع فئات من الأشخاص"، وهم الأشخاص المؤكدة إصابتهم بالفيروس أو المشتبه في إصابتهم ومن لهم تواصل وثيق معهم والمصابون بالحمى، أو وضعهم بالحجر الصحي بدلا من انعزالهم ذاتيا بالمنزل.

ويجب على الشركات عدم استئناف الإنتاج ما لم تسمح سلطات الوقاية من الفيروس المحلية بذلك. كما ينبغي على المؤسسات التي استأنفت عملها، ومن بينها المؤسسات العامة والمجمعات والشركات الصناعية، اتباع إجراءات وقائية صارمة.

تأتي هذه التعليمات في الوقت الذي تشهد فيه المقاطعة "مرحلة حرجة" في عملية الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، مع بقاء الوضع "خطيرا"، حسب المنشور.

وبنهاية أمس الأحد، سجلت المقاطعة التي تضررت بشدة من تفشي "كورونا"، 58182 حالة إصابة مؤكدة بعدوى الفيروس، بينهم نحو 10000 حالات خطيرة وحرجة، بينما بلغت حصيلة الوفيات في المقاطعة 100 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

البرلمان الصيني

وقد ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الإثنين 02/17، فيما تبذل السلطات جهودا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيقوم المجلس الحاكم في الصين "بمناقشة مشروع قرار" يتعلق بإرجاء المؤتمر الشعبي الوطني عشرة أيام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، قبل الاجتماع المقرر أن يبدأ في الخامس من آذار/مارس. ودائما ما انعقدت الدورات السنوية للمؤتمر الشعبي الصيني في السنوات ال35 الماضية في آذار/مارس.

تخفيض سعر الفائدة

وقد قرر البنك المركزي الصيني الاثنين، خفض سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل، وذلك في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.

وقال بنك الشعب الصيني، إنه قرر خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) مقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.

ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لخفض في سعر الفائدة القياسي للبلاد، والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس.

وفي وقت سابق من الشهر، خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية عشر نقاط أساس مع تسارع تفشي الفيروس.