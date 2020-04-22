كورونا تفتك في الجسم الطبي التركي

أُصيب حوالى 3500 عامل في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا المستجدّ في تركيا وتُوفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا الأربعاء.

وجاء في بيان الاتحاد أنه في المجمل أُصيب 3474 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بوباء كوفيد-19 بينهم 1307 أطباء. وتُوفي 24 منهم، 14 بينهم أطباء، وفق المصدر نفسه.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 2200 شخص في تركيا من أصل 95 ألف مصاب، حوالى نصفهم في اسطنبول، وفق آخر حصيلة نُشرت مساء الثلاثاء.

وقال اتحاد أطباء تركيا إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين يعملون في اسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تضمّ حوالى 16 مليون نسمة.

وسيُفرض حجر إلزامي لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة تفشي كورونا المستجدّ.

ويُفرض عزل إلزامي على سكان 31 مدينة رئيسية في تركيا خلال نهاية كل أسبوع لكن هذا الخميس هو يوم عيد رسمي في تركيا فقررت السلطات أن تفرض منع خروج الخميس وتمدده ليشمل الجمعة أيضاً.

واتُخذ قرار فرض عزل في نهاية كل أسبوع في 11 نيسان/أبريل فيما كان تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في البلاد.

ويخضع المسنّون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأفراد دون عشرين عاماً للعزل الإلزامي منذ أسابيع عدة.