كورونا: تمديد حظر التجول ببغداد وحجر إلزامي في فلسطين، والمغرب يعلق الصحف

واصلت الدول العربية اجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى تمديد حظر التجول في العاصمة بغداد، بينما فرضت السلطة الفلسطينية "حجرا إلزاميا" على المواطنين، وعلق المغرب إصدار الصحف الورقية.

وقالت الحكومة العراقية في بيان يوم الأحد إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس آذار في إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس آذار.

وكان حظر التجول الذي فُرض يوم 17 مارس آذار يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.

"حجر إلزامي"

ومن جانبها، أمرت السلطة الفلسطينية المواطنين بالتزام منازلهم اعتبارا من الأحد في إطار "حجر إلزامي" يأتي ضمن سلسلة جديدة من الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أحصت الضفة الغربية وقطاع غزة 59 إصابة.

وتأتي هذه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال مؤتمر صحافي ضمن إطار المرسوم الرئاسي الخاص بحالة الطوارئ وتستمر لمدة 14 يوما،

وقال اشتية "يمنع خروج جميع المواطنين من منازلهم تنفيذا للحجر الإلزامي، بدءا من الساعة العاشرة ليلا باستثناء العاملين في المرافق الصحية".

ويستثني قرار المنع الصيدليات والمخابز ومحال البقالة.

وفي مدينة رام الله، خرج الأهالي للتسوّق عقب الإعلان وشاهد مراسل فرانس برس طوابير طويلة في المتاجر بينما تهافت الناس على الشراء بكميات كبيرة. ويمنع على الفلسطينيين التنقل بين المحافظات والوصول من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد إصابة ستة فلسطينيين بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الى 59، بينها إصابتان في قطاع غزة المحاصر. وسجلت الأراضي الفلسطينية تعافي 17 مصابا بالفيروس. وبحسب اشتية "كل من يخالف هذه الإجراءات يعرّض نفسه لقانون العقوبات".

وتشمل الإجراءات المعلنة أيضا وضع جميع القادمين من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

وأعلن اشتية منع العمال الفلسطينيين من مواصلة أعمالهم في "المستعمرات الإسرائيلية". كما طالب رئيس الوزراء "أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية"، محملا السلطات الاسرائيلية "كقوة قائمة بالاحتلال" المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس، وكذلك مسؤولية رعاية الأسرى، ومطالبا بـ"الإفراج الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء منهم".

وسجل قطاع غزة فجر الأحد أول إصابتين لرجلين عائدين من باكستان، وصفت حالتهما بالمستقرة.

من جهتها، دعت وزارة الأوقاف في قطاع غزة الأحد المواطنين للصلاة في منازلهم. كما أعلنت الشرطة التابعة لحركة حماس التي تدير القطاع عن جملة إجراءات لتجنّب انتشار الفيروس.

وتشمل الإجراءات التي سيتم تطبيقها لمدة أسبوع إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، إلى جانب الأسواق الشعبية الأسبوعية وقاعات الأفراح والمقاهي والمطاعم. كما منعت الشرطة التجمعات بما فيها حفلات الزفاف وبيوت العزاء.

وأعلنت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانبين الإسرائيلي والأردني إغلاق المعبر الوحيد الذي يربط الضفة الغربية مع العالم الخارجي، وهو جسر الملك حسين، ومنعت الخروج منه فيما تفرض قيوداً على الواصلين عبره.

وتقوم السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي بالتنسيق المشترك في ما يخص مواجهة الفيروس، إذ أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية الأحد ارتفاع عدد الحالات المصابة في إسرائيل ليصل إلى 945 حالة.

المغرب يعلق الصحف

الى ذلك، دعت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية وذلك ابتداء من يوم الأحد وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية إن هذه الدعوة "تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأضاف البيان "تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية".

واتخذ المغرب عددا من الإجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، على رأسها فرض حجر صحي وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ومنع السفر والتنقل بين المدن وإغلاق المدارس وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى يوم الأحد 109 حالات توفي منها ثلاث حالات وتعافت ثلاث أخرى. وهناك نحو 498 حالة مشتبه في إصابتها.