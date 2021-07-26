كورونا: حظر في ليبيا واغلاق مساجد الجزائر وانفتاح في الكويت

فرضت السلطات الليبية، حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين على مدن غرب ووسط البلاد لمواجهة تفشي الإصابات بكوفيد-19، بينما اغلقت الجزائر المساجد في 35 من اصل 50 ولاية، في المقابل اعلنت الكويت عن رفع الحظر عن بعض الانشطة

الكويت: فتح بعض الانشطة

واعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، الغاء إغلاق الأنشطة التجارية في الثامنة مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، واستثنى القرار

التجمعات التي تشمل المؤتمرات وحفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية وفتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من أول سبتمبر أيلول واشترطت الحصول على اللقاح لمزاولة أنشطة عديدة ودخول الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية اعتبارا من أول أغسطس/آب.

ليبيا: حظر تجوال

من جهتها فرضت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قراراً يقضي بفرض حظر التجول يومياً لمدة أسبوعين في مدن الغرب (طرابلس والساحل والجبل الغربي) إلى جانب المنطقة الوسطى، ابتداء من الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

وبموجب حظر التجول تقفل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها المقاهي والنوادي والمتنزهات والحدائق، باستثناء القطاعات ذات الطابع الصحي والأمني.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، إلى تسجيل 3512 إصابة جديدة ووفاة 23 مصابا، إلى جانب تعافي 866 مصاباً، وهي حصيلة الساعات ال 24 الماضية. وتخطى إجمالي الإصابات في ليبيا 236 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 187 ألفاً، والوفيات 3398.

الجزائر: اغلاق مساجد

في الاثناء قررت السلطات الجزائرية، مساء الاثنين، توقيف شعيرة الصلاة بمساجد المحافظات الموبوءة بفيروس كورونا وبموجب القرار تم إغلاق المساجد بـ35 محافظة شهدت تمددا رهيباً لمتحور "دلتا" في الأيام الأخيرة. ويشمل إلغاء الدروس القرآنية والمحاضرات الدينية، مع إغلاق فروع المركز الثقافي الإسلامي في الولايات الـ35 وبينها العاصمة".

والأحد، أعلنت السلطات الجزائرية، اتخاذها إجراءات استعجالية لمجابهة تفشي متحور "دلتا" الذي تصدر بشكل رهيب في البلاد.