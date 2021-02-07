كورونا.. خبراء منظمة الصحة يتوصلون لاكتشافات "مهمة" في ووهان

قال احد أعضاء فريق منظمة الصحة انه تبين وجود حالات إصابة وقعت قبل تفشي الفيروس في سوق ووهان، ما يفند فرضية أنها منشأ كورونا، لكن المحققين الدوليين تمكنوا من اكتشاف "دلائل مهمة" تسلط الضوء على دور السوق في الجائحة.

أعلن أحد أفراد وفد منظمة الصحة العالمية المتواجد حاليا في مدينة ووهان الصينية عن اكتشافات مهمة ضمن التحقيق الرامي إلى الكشف عن منشأ فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية الأحد أن عالم الحيوانات البريطاني المقيم في الولايات المتحدة، بيتر دازاك، وهو من 10 خبراء مستقلين ضمن الوفد، فند "الفرضية المختبرية" التي تقول ان الفيروس تسرب من معهد ووهان لعلوم الفيروسات.

وأتيح لخبراء الصحة العالمية زيارة المعهد الذي يدرس الفيروسات التاجية التي يعود منشأها إلى الخفافيش، ولقاء المسؤول فيه الذي كان يعمل على مدى عقود على جمع عينات تلك الفيروسات ودراستها، والاطلاع على نتائج هذه البحوث وأوائل حالات الإصابة بكورونا.

انقسم أفراد فريق منظمة الصحة في ووهان إلى ثلاث مجموعات تعمل على دراسة دور الحيوانات المحتمل في ظهور كورونا، وطرق تفشي العدوى، والعينات البيئية.

وأشار دازاك إلى أهمية زيارة الخبراء إلى سوق ووهان للمأكولات البحرية التي تعد مكانا ربما تحول الفيروس فيه من الحيوانات إلى البشر.

وأوضح أن البحوث اللاحقة كشفت حالات إصابة وقعت قبل تفشي الفيروس في السوق، ما يفند الفرضية القاضية بأنها منشأ كورونا، لكن المحققين الدوليين تمكنوا من اكتشاف "دلائل مهمة" تسلط الضوء على دور السوق في الجائحة.

وقال دازاك إن أفراد الوفد انقسموا إلى ثلاث مجموعات تعمل على دراسة دور الحيوانات المحتمل في ظهور كورونا، وطرق تفشي العدوى، والعينات البيئية، مضيفا أن جهود المهمة تتركز الآن على جمع هذه الاستكشافات.

ولفت العالم إلى أن "الخبراء يعلمون الآن ما لم يعلموا في البداية، وهذا أن هناك العديد من المرضى الذي لم تظهر لديهم أعراض إصابة إطلاقا أو كانت هذه الأعراض خفيفة، مؤكدا أن العمل جار من أجل تحديد عدد هؤلاء المرضى في الصين وتاريخ إصابتهم.

يتوقع أن تعلن النتائج الرئيسية لزيارة البعثة إإلى الصين قبل مغادرة الخبراء للبلاد في العاشر من فبراير الجاري.

وأعرب الباحث عن أمله في أن يصبح هذا التحقيق نقطة محورية في جهود تخفيف آثار الجائحة ومنع وقوع جوائح جديدة في المستقبل.

وقال دازاك إن الفيروسات تنشأ بطرق معقدة وتمثل متابعة هذه العملية مهمة صعبة قد تستغرق وقتا طويلا، وتابع: "ما رأيته يؤكد لي أن هناك بعض الدلائل الحقيقية من شأنها تسليط الضوء على ما حصل، وآمل في أن نستطيع تقديم تفسير راسخ في ختام هذه الزيارة".

ويتوقع الباحث أن تعلن النتائج الرئيسية لزيارة البعثة إإلى الصين قبل مغادرة الخبراء للبلاد في العاشر من فبراير الجاري.

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