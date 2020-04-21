كورونا: صفر اصابات في فلسطين ولبنان والسعودية تخفف اجراءات الحظر

أعلن كل من لبنان وفلسطين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إنها لم ترصد أي إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي، وبقي إجمالي الإصابات عند 677.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة أنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الإصابات في المحافظات الفلسطينية الشمالية استقر عند 314 إصابة، وفي المحافظات الجنوبية عند 15 إصابة، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 72 حالة.

أما في الأردن المجاور لفلسطين فقد أعلنت سلطاته، أمس الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، وبقيت الحصيلة الإجمالية عند 417 حالة.

السعودية تخفف اجراءات الحظر

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال شهر رمضان، تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة في البلاد ضمن نظام حظر التجوال على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، إن السلطات قررت "تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك".

وأوضح أن القرار ينص على "السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا".

كما يشمل هذا الإجراء "السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة".

ويقضي القرار بـ"استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة".

وقالت وزارة الداخلية في البيان إن "هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية".

وسجلت في السعودية، حتى اليوم الثلاثاء، 11631 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 109 حالات وفاة.

اصابات جديدة

سجلت كل من قطر والكويت وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا. فيما أُعلن عن حالتي وفاة بالكويت، وحالة واحدة أخرى في عُمان.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع الإجمالي المصابين إلى 6533 حالة​​​.

وأوضحت الوزارة، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة، ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا، بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

وأكدت شفاء 59 حالة من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 614 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 2080.

كما تم تسجيل وفاتين جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 حالة.

وأعلن وزير الصحة باسل الصباح، عبر "تويتر" عن شفاء 45 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 1508.

وتوفى بسبب العدوى مقيم أجنبي في السلطنة يبلغ من العمر 53 عاما، ما يرفع العدد الكلي إلى 8 حالات.

وما زالت 3 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية والإمارات وقطر، تتصدر قائمة المصابين للفيروس على مستوى الدول العربية.

وعالميا، اقتربت أعداد المصابين بالوباء لـ 2.5 مليون شخص، فيما بلغت أعداد المتوفين 171334 حالة.

المصدر: وكالات