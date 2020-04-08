"كورونا" على متن أشهر حاملة طائرات فرنسية

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن حاملة الطائرات شارل ديغول في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن.

يذكر أن مدير الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون أعلن الثلاثاء أن فرنسا سجلت 10328 حالة وفاة لأشخاص يعانون من مرض كوفيد- 19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح سالومون أن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة الوباء، لكن كانت هناك علامات على تباطؤ وتيرته