كورونا في الأردن ستنتهي في يونيو المقبل (فيديو)

أكد الدكتور بسام حجاوي، عضو لجنة مكافحة الأوبئة، أن كل الجائحات في العالم تستمر مدة 8 شهور أو سنة كحد أقصى، إلا أن جائحة كورونا طالت.

وشدد الدكتور حجاوي على أن فيروس كورونا سينتهي وسيصبح موسميا في شهر يونيو المقبل، حتى بعد فايروس كورونا المتحور الجديد "أوميكرون".

وأردف خلال برنامج صوت الممكلة: "في شهري أبريل ومايو اتجه كل العالم للتعافي الاقتصادي وبناء عليه كان هناك انفتاحات للقطاعات جعلت الفيروس يتغلغل بطريقة أكثر".

وعن موجة كورونا الحالية محليا قال: "الجميع يعلم أننا دخلنا موجة وهذه الموجة منذ 8 أسابيع وارتفعت أعداد الإصابات وكل المؤشرات سجلت ارتفاعا ملحوظا".

وأكد أنه ليس هناك إجبار على الجرعة المعززة، مشيرا إلى أنهم يدرسون إلزاميتها مستقبلا.

وأوضح أن 80 ألف أردني فقط ملزمون بالجرعة المعززة من لقاح كوفيد وأن الأردن يمتلك قدرات لوجيستية لإجراء فحوصات متقدمة للكشف عن متحور "أوميكرون"، مشددا على أن الدولة التي لم تضع السيناريو الأسوأ ستفقد السيطرة.