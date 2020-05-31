كورونا في العالم.. أكثر من 367 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 6 ملايين

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 6 ملايين شخص، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، كما تخطت الوفيات في أمريكا اللاتينية وحدها حاجز الخمسين ألفا.

وتكافح دول، أبرزها البرازيل وتشيلي والمكسيك لكبح انتشار الفيروس، الذي وصل لذورته في بادئ الأمر في الصين خلال فبراير الماضي، قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 367 ألف شخص في أنحاء العالم، في حين يعتقد البعض أن الرقم أعلى من ذلك، مع قلة الاختبارات وعدم إبلاغ العديد من الدول عن وفيات، سوى المسجلة في المستشفيات فقط.

أما عدد المسجلين المصابين بفيروس كورونا في العالم فقد تخطى حاجز الـ6 ملايين شخص.