كورونا في مصر.. تحذير من "الإغلاق" ومخاوف من سيناريو الهند

حذر مستشار الرئيس المصري، محمد عوض تاج الدين، المواطنين من عدم الالتزام بالقيود المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه "إذا لم يلتزم الشعب بالإجراءات ستضطر الدولة للإغلاق.

وكشف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى" والفضائية المصرية، عن أن الدولة حريصة بشكل كبير على عمل توازن دقيق بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر لإجراءات جديدة سيتم اتخاذها على الفور.

ضغط على القطاع الطبي

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ضرورة الالتزام الشديد من قبل المواطنين حتى لا تضطر الدولة للجوء إلى الإغلاق، مؤكدا أنّه كلما تزايدت الأعداد كلما زاد الضغط على القطاع الطبي وازدادت المعاناة.

وحذّر محمد عوض تاج الدين، من الإصابة بفيروس كورونا، لما يعانيه المريض بعد الإصابة، فالوقاية تغني عن العلاج، مؤكدا أنّه لا توجد أي مشكلة مالية لتمويل الحصول على اللقاحات

سيناريو الهند

قال الإعلامي رامي رضوان، إن مصر في طريقها لنفس سيناريو الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الهند.

وأعلن رضوان، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد الإصابات في زيادة مستمرة، متابعا "ونهاية الأسبوع الثانى سوف تتخطى ألف إصابة.. الإصابات الحقيقية ممكن تزيد عن 20 أو 30 أو 40 أو 50 ألفا".

وأضاف "الله أعلم كم عدد الإصابات، وعائلات كاملة تصاب، ولا يوجد تباعد اجتماعي أو إجراءات احترازية ومفيش حد بيقابل حد ويقوله فيه واحد في دائرته مصاب".

وتابع رضوان "الهند الآن عندها توسونامى إصابات بكورونا، وخلال شهر تحدث طفرة بهذا الشكل تصل عدد الإصابات إلى 350 ألف إصابة في اليوم.. وعدد الوفيات ضخم جدا.. أعتقد أن المؤشرات على أرض الواقع تقول إن مصر تسير على خطى الهند في عدد الإصابات.. والموجة الأولى والثانية أخف بكثير من الموجة الثالثة بمصر"

وأشار الإعلامي المصري إلى أن "سبب تزايد الإصابات فى الهند يعود لتراخي المواطنين في الإجراءات الاحترازية.. وحجم التجمعات اللى حدثت الفترة الماضية في مناسبات دينية".

تزايد الإصابات

وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة يوم الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير/كانون الثاني عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، وقالت إنها "تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا".