وفاة ثالثة بكورونا في السعودية، والإمارات تخلي الشوارع والبحرين تجلي مواطنين من إيران

سجلت السعودية أعلى عدد حالات اصابة بفيروس كورونا .بين دول الخليج، وذلك بما يزيد عن ألف حالة توفي منها ثلاث.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.

كما أكد تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص".

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الدولة يوم الخميس إن المملكة أطلقت سراح 250 محتجزا أجنبيا كانت قد احتجزتهم بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات الإقامة، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار المرض.

وفي الامارات، ستوقف جميع وسائل المواصلات العامة وتقيد حركة السكان في المساء من أجل حملة تطهير على مستوى البلاد في عطلة نهاية الأسبوع تبدأ من يوم الخميس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن الإمارات، التي سجلت 333 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة، حظر تجول رسميا أو تعليقا للعمل لكنها تقيد بشكل متزايد حركة السكان.

وعلى صعيدها، واصلت البحرين إجلاء بضع مئات من مواطنيها تقطعت بهم السبل أثناء زيارة أماكن مقدسة في إيران وهي بؤرة لتفشي الوباء في المنطقة.

وقال مسؤولون بحرينيون وأسر لرويترز إن رحلة طيران ثانية تديرها شركة كيش الإيرانية للطيران لإجلاء البحرينيين تضم 60 مواطنا وصلت ليل الأربعاء من مدينة مشهد الإيرانية المقدسة لدى الشيعة.

وأجلت البحرين في وقت سابق هذا الشهر 165 شخصا لكن عدة رحلات طيران مقررة بعد ذلك ألغيت. وتأكدت إصابة 85 على الأقل من العائدين في المرة الأولى بالفيروس.

وسجلت البحرين 419 حالة إصابة وأربع حالات وفاة بالفيروس أغلبها مرتبط بالسفر لإيران. والبحرين على خلاف مع طهران وانتقدتها لعدم ختم جوازات سفر البحرينيين الذين قاموا بزيارتها.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع إصابات كورونا في السلطنة إلى 109، بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة هي لمواطنين، 5 منها مرتبطة بمخالطة مرضى، واثنتان بالسفر إلى بريطانيا، فيما تخضع 3 حالات للتقصي الوبائي.

وأضافت أن "عدد الحالات المتعافية وصل إلى 23".

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 208.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، أن حالتين وصلتا من السعودية، ومثلهما من مصر، وأخرى من فرنسا، وحالة لكويتي، فضلا عن 7 حالات مخالطة.

وايضا أعلنت السلطات الصحية العراقية، الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 363.

وقالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، في بيان، إنها سجلت 3 إصابات بكورونا في محافظة أربيل، لامرأة تبلغ من العمر 32 عاما، ورجلين عمرهما 30 و32 عاما.

كما أعلنت دائرة الصحة بمحافظة واسط (جنوب)، في بيان، "تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، لسيدة وابنتها في منطقة التنمية شمال المحافظة".

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 363، بينها 31 وفاة، و89 حالة شفاء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات المحلية في محافظة كربلاء (جنوب)، حالة الإنذار القصوى إثر تسجيل إصابات متزايدة بكورونا، وأوكلت مهمة اعتقال أي شخص يخرق حظر التجوال إلى قوات الجيش.

وقال محافظ كربلاء جاسم الخطابي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "تم إعلان حالة الإنذار القصوى في المحافظة، وستبدأ قوات الجيش وقوات الأمن الأخرى باعتقال من يخرق حظر التجوال".

وأوضح الخطابي أن "الحظر لا يشمل قوات الأمن ولا منتسبي الدوائر الصحية والخدمية والمصارف وفرق توزيع المواد الغذائية والإعلاميين وحركة البضائع والوقود".

الى ذلك، ارتفعت إصابات فيروس كورونا في لبنان الخميس، عقب تسجيل حالات جديدة، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 368، بعد تشخيص 35 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن كورونا، إن عدد الوفيات الإجمالي مستقر عند 6، إلى جانب 20 حالة شفاء.

كما أعلنت وزارة الصحة الصومالية، تسجيل إصابة ثانية بالفيروس لمواطن عاد مؤخرا من الخارج.

وقالت وزيرة الصحة فوزية ابيكر، في مؤتمر صحفي، إن نتائج الفحوصات أظهرت وجود أعراض كورونا لدى مواطن عائد من الخارج، دون الإفصاح عن البلد الذي قدم منه.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، سجل الصومال أول إصابة بالفيروس لمواطن عائد من الخارج أيضا.

وأعلنت موريتانيا الخميس، ارتفاع إصابات الفيروس إلى 3 بعد تسجيل إصابة جديدة لمواطن قدم إلى البلاد في 15 مارس/آذار الجاري من فرنسا.

وقال وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، في تصريح صحفي، إن "الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 74 سنة قدم من فرنسا في الخامس عشر من الشهر الجاري، تم تشخيص حالته الصحية فجر اليوم".

وأشار أن "كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به تم اتخاذها مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم".

وسجلت موريتانيا أول إصابة بالفيروس 13 مارس الجاري لأجنبي من جنسية أسترالية قدم إلى البلاد من أوروبا،، ثم سجلت في 18 من الشهر نفسه الحالة الثانية لأجنبية من جنسية آسيوية.