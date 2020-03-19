كورونا يجبر آلاف الجنود من جيش الاحتلال على الخضوع للحجر الصحي

قالت صحيفة إسرائيلية، الخميس، إن 5639 جنديا إسرائيليا، يتواجدون قيد الحجر الصحي، بسبب الخشية من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن 10 جنود إسرائيليين أصيبوا بالفيروس ويخضعون للعلاج.

وتقضي تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما لمن يخشى من إصابته بالفيروس، نتيجة الاختلاط مع مصابين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب الأسبوع الماضي من جميع الجنود النظاميين، العودة إلى ثكناتهم، للبقاء فيها لمدة شهر على الأقل، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت إصابة 433 إسرائيليا بالفيروس. (الأناضول)