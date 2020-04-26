كورونا يحصد مزيدا من الضحايا بالعالم العربي ومصر تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بدء حكومته مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد، يرافقه دعم فني لمواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة الأحد، "الحكومة ترغب من خلال البرنامج في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على الأرض، لا يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا".

والعام الماضي، أنهت مصر برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد، كانت بدأته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عقب إعلان القاهرة تعويم عملتها المحلية (الجنيه).

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر ان "البرنامج المرتقب بين بلاده والنقد الدولي، مدته عام واحد"، دون ذكر تفاصيل بشأن قيمة التمويل والدعم الفني المطلوب.

والخميس، أعلنت الحكومة بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.

ويسمح القرار، للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.

الى ذلك، سجلت 9 دول عربية الأحد، وفيات وإصابات جددة بفيروس كورونا.

فقد اعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 5 حالات وفاة بكورونا، رفعت إجمالي الوفيات إلى 76.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (رسمية) رصدت الوزارة 536 إصابة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و349 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 21.

كما سجلت في بيان 24 إصابة رفعت العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 237 حالة، فيما تماثلت 20 حالة للشفاء.

وفي السعودية، ‎أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات الفيروس إلى 139، إثر تسجيل 3 وفيات.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أنها "سجلت 3 وفيات و1123 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و522".

وأضافت أن 142 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 2357.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 160، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة على الموقع الرسمي الخاص بكورونا بالمغرب، أن عدد المصابين ارتفع إلى 4047، عقب الكشف عن 150 إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 557، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3075.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (رسمية) أنه "تم تسجيل حالة وفاة لمقيم إيراني يبلغ من العمر 57 عاما"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20.

سجلت وزارة الصحة 929 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و287.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن الوزارة رصدت 83 حالة شفاء جديدة، رفعت إجمالي المتعافين إلى 1012.

أعلنت وزارة الصحة العمانية، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 1998، إثر تسجيل 93 حالة.

وقالت الوزارة بتغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 333، بينما بلغ عدد الوفيات 10، من إجمالي الإصابات.

وزارة الصحة البحرينية أعلنت تسجيل 44 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2620.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها "رصدت 26 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1186 من إجمالي الإصابات".

أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، ارتفاع إصابات كورونا إلى 707 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس إلى أنها "لم تسجّل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد على 24 حالة منذ 21 فبراير، فيما تعافى 145 مريضًا".