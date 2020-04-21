كورونا يحول دون احتفال الملكة إليزابيث بعيدها الـ 94

تحول إجراءات العزل الصارمة بسبب انتشار فيروس كورونا في بريطانيا دون الاحتفال بشكل صاخب كالمعتاد بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 94 .

وعادة ما تقضي إليزابيث، أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء على العرش، عيد ميلادها في خصوصية، دون الكثير من الاحتفالات العامة، لكن المناسبة ستمر دون صخب على نحو أكبر هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجرت العادة أن تشهد بريطانيا مراسم تحية السلاح بمناسبة أعياد الميلاد الملكية السنوية، حيث تطلق المدفعية طلقات فارغة من عدة مواقع في لندن، إلا أن الملكة استشعرت أن هذه المراسم لن تكون لائقة هذا العام في ظل الظروف الحالية.

وتُرفع الأعلام فوق المباني الحكومية في العادة، لكن المسؤولين تلقوا تعليمات تفيد بأنه ليس مطلوبا من الجميع الترتيب لهذا الأمر في العام الحالي.

وقال قصر بكنغهام الشهر الماضي إن عرضا، عادة ما يقام في شهر يونيو للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملكة، لن يتم بشكلة التقليدي، في ضوء القيود على التجمعات.

وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل عام 1926، وتولت العرش عام 1952 عندما كانت في سن 25 عاما، وتقيم حاليا في قصر ويندسور غربي لندن برفقة زوجها الأمير فيليب، البالغ من العمر 98 عاما.

وفي سبتمبر 2015، تجاوزت جدتها الكبرى، الملكة فيكتوريا، لتصبح أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش.

وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن حوالي 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا توفوا في المستشفيات، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم.

ودخلت البلاد الأسبوع الرابع من العزل العام، وهناك أوامر لمعظم الشركات بغلق أبوابها وللمواطنين بالبقاء في منازلهم. (رويترز)