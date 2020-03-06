كورونا يدخل 5 دول جديدة وحصيلة المصابين تتخطى 100 ألف

أعلنت 5 دول جديدة، الجمعة، تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الدول المتضررة من الفيروس إلى 90.

جاء ذلك بحسب موقع “ورلد ميترز” المتخصص في متابعة الإحصائيات حول العالم، وأرقام متطابقة جمعتها الأناضول من وسائل إعلام محلية.

والدول الخمسة التي سجلت، الجمعة، أول حالات بالفيروس هي: بوتان، والكاميرون، وصربيا، والفاتيكان، وسلوفاكيا.

وأظهرت إحصائيات الموقع أن الجمعة لوحده سجل 51 حالة وفاة، و1970 إصابة جديدة في عموم دول العالم، ليصل عدد حالات الوفاة عالميا إلى أكثر من 3 آلاف و400، والمصابين إلى أزيد من 100 ألف.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. (الأناضول)