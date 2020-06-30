كورونا يستفحل في العراق والسعودية

لأول مرة منذ بداية الجائحة، سجلت السعودية 50 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1649 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19 تسجيل 4387 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3943 إصابة أمس)، أي أكبر حصيلة إصابات منذ 18 يونيو الجاري.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم رصدها في السعودية حتى الآن 190823، بما في ذلك 58408 حالات نشطة منها 2278 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 3648 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 130766 شخصا.

العراق

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالة وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة أنه "تم فحص 12425 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 544545 نموذجا".

وأضاف: "تم تسجيل 1786 حالة شفاء في ذات المدة".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 49109 إصابات، وحالات الشفاء 24760 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 1943 حالة".