كورونا يستفحل في الولايات المتحدة

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الثلاثاء، إنها منحت 100 مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا في مختلف أرجاء البلاد لتعزيز استجابتها لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال في تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن هناك “تسارعا كبيرا جدا” في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وإن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

ترامب

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الثلاثاء مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل.

وقال ترامب على تويتر “شعبنا يريد العودة إلى العمل.. سيمارسون التباعد الاجتماعي وكل شيء آخر وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب. نستطيع أن نفعل شيئين معا. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأي شكل من الأشكال) من المشكلة”.

نيويورك تئن

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في مدينة نيويورك إلى نحو 15 ألف حالة، فيما اعتبر عمدتها، بيل دي بلاسيو، أن الانتصار السريع على الوباء ممكن فقط بإشراك الجيش الأمريكي.

وذكر حاكم ولاية نيويورك، أندريو كوومو، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفع في أراضيها إلى نقطة 25665 حالة، بينها 210 وفيات.

وأشار كوومو إلى أن 14904 من الإصابات تم رصدها في نيويورك المدينة، التي سجلت فيها حتى الآن أكثر من 2500 إصابة جديدة مقارنة مع يوم أمس، فيما لفت إلى أن حصيلة الوفيات فيها بلغت 125 حالة.

من ناحية أخرى، قال عمدة مدينة نيويورك، في مقابلة تليفزيونية، إن الجيش الأمريكي يمثل قوة وحيدة قادرة على احتواء الوباء سريعا، متابعاً : “أعتقد أن قواتنا المسلحة لا مثيل لها فيما يخص القدرات على التنظيم والاستنفار والعمل اللوجيستي وتنفيذ عمليات النقل في نطاق البلاد كلها. كما تتمتع القوات المسلحة بإحدى أفضل الكوادر الطبية في الدولة”.

ووصف دي بلاسيو نيويورك بمركز تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لافتا إلى تدهور الأوضاع في كل من لويزيانا وفلوريدا وجورجيا، ورأى أن الجيش يمثل قوة وحيدة قادرة على ضمان إمدادات الكوادر الطبية والأدوية والمعدات إلى الأماكن التي تعاني من أكبر حاجة إليها دون أي انقطاع”.

وأكد عمدة نيويورك أن الحرس الوطني يقوم بعمل ممتاز، لكن في إطار كل ولاية بشكل منفرد، بينما اتخذت الأزمة نطاقا وطنيا عاما، ودعا إلى تعبئة القوات المسلحة الأمريكية بأسرع وقت ممكن، مشددا على أنه لا توجد قوة أخرى في الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ هذه المهمة.