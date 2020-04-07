كورونا يستفحل في ضاحية سين سان دوني الباريسية وماكرون يخاطب الفرنسيين

ذكرت إذاعة أوروبا 1 اليوم الثلاثاء 7 أبريل_نيسان 2020 أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوجه خطابا للشعب الفرنسي مساء الخميس 8 أبريل_نيسان 2020 حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت الأرقام في فرنسا يوم الاثنين تسارع وتيرة الزيادة في عدد الوفيات مجددا والتي بلغت حاليا نحو تسعة آلاف حالة وذلك بعد عدة أيام من التراجع في حين استمر التراجع في عدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية المكثفة

وحيرت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في ضاحية سين سان دوني الباريسية سلطات المنطقة، فقد سجلت المحافظة في الأسبوعين الثالث والرابع لشهر مارس/آذار ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 لتصل إلى 63%، وهو ما يقدر بـ208 وفيات. وتؤكد السلطات المحلية التابعة لهذه المحافظة، وهي الأفقر في فرنسا، أن حالة السكان الصحية العامة ضعيفة، فأغلبهم مصابون بأمراض مزمنة على رأسها السكري الذي يعتبر أحد العوامل التي تزيد خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا. كما أرجعت السلطات نسبة الوفيات المرتفعة إلى امتهان سكان المنطقة بالأعمال اليدوية البسيطة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.