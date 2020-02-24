كورونا يصل الدول العربية وغالبية الاصابات مصدرها ايران

اجتاح فايروس كورونا الدول العربية، وتدفقت المعلومات والاعلانات عن عواصم عربية بوصول المصابين من ايران تحديدا

واعلن تلفزيون سلطان عمان ان حالتي الإصابة بفيروس كورونا لامرأتين قادمتين من إيران

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة العمانية تأكيدها أن حالة المصابتين "مستقرة".

من جهتها، أعلنت الهيئة العمانية العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات بين السلطنة وإيران.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة العراقية إن الطالب الإيراني كان قد دخل البلاد قبل قرار خلية الإزمة الوزارية بحظر دخول الإيرانيين إلى البلاد.

تفشي الوباء في عدة دول غربية

تزايدت المخاوف اليوم الاثنين من تحول تفشي فيروس كورونا إلى وباء عالمي بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض وفي الدول التي انتشر فيها.

وخارج البر الصيني الرئيسي، مركز تفشي الفيروس، فقد وصل المرض إلى نحو 28 دولة ومنطقة، وفقا لإحصاء من رويترز. وبلغ عدد الوفيات في تلك الدول نحو 24.

ففي وقت أعلنت فيه إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية عن مزيد من الإصابات، كشفت دول عربية لأول مرة عن حالات إصابة بالفيروس.

كما أعلنت أفغانستان عن رصد إصابة مؤكدة بـ"كورونا".

وفي كوريا الجنوبية، تتسارع وتيرة الإصابات في مدينة دايجو، رابع أكبر مدن البلاد، بشكل أوقف الرحلات الجوية من وإلى المدينة بشكل كامل.

وقال كيم كانج-ليب نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي للصحفيين: "إذا لم نتمكن من وقف انتشار المرض في منطقة دايجو بطريقة فعالة فهناك احتمال كبير أن يؤدي ذلك لعدوى على مستوى البلاد".

وفي أوروبا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران في مؤتمر صحفي: "الليلة ليس هناك وباء في فرنسا. لكن هناك موقف متأزم على بابنا في إيطاليا والذي نراقبه بالكثير من اليقظة".

وفي الصين، قال الرئيس شين جين بينغ: "في الوقت الراهن، لا تزال الحالة الوبائية شديدة ومعقدة، وأعمال الوقاية والسيطرة في أصعب مراحلها".

وأصابت عدوى الفيروس في الصين أكثر من 77 ألفا وأدت لوفاة أكثر من 2500 شخص، وأغلب تلك الحالات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

تفشي الوباء في ايران

أعلن قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي استعداد الحرس الثوري لتقديم كل أنواع الدعم والخدمات للحؤول دون تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 14 حالة.

وأكد رئيس جامعة مدينة نيشابور للعلوم الطبية، وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عاما في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

من جهته، صرح نائب رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، في مدينة همدان (غرب)، بوفاة مصاب بالفيروس في أحد مشافي المدينة.

وأعلن قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي استعداد الحرس الثوري لتقديم كل أنواع الدعم والخدمات للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا".

وأكد أن جميع المؤسسات الصحية والعلاجية التابعة للحرس الثوري على استعداد لمواصلة تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمساعدة حتى تعود الظروف إلى طبيعتها.

وتأتي هذه التحركات عقب إعلان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.