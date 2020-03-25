كورونا يصل الى الأمير تشارلز وتقرير يتحدث عن إصابة نصف البريطانيين بالفيروس

أعلن القصر الملكي البريطاني الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا، في وقت تحدث تقرير عن ان الفيروس ربما اصاب نصف عدد البريطانيين.

وقال متحدث باسم مقر إقامة الأمير تشارلز” ثبتت إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا. لقد ظهرت عليه أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد”.

وأضاف المتحدث” جرى فحص كاميلا دوقة كورونوال، وثبت أنها ليست مصابة بالفيروس. ووفقا لتعليمات الحكومة والسلطات الصحية، فإن الأمير والدوقة سوف يبقيان في عزلة ذاتية في منزلهما في اسكتلندا”.

وأوضح المتحدث أنه من المستحيل تحديد من أين التقط الأمير العدوى لأنه شارك في الكثير من الفعاليات العامة خلال ” الأسابيع الماضية”

كشفت دراسة أشرفت عليها استاذة علم الأوبئة النظري في جامعة أوكسفورد سونيترا غوبتا، أن فيروس كورونا المستجد ربما أصاب نصف البريطانيين، وأنه بدأ ينتشر بينهم منذ كانون الثاني/ يناير في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بالفيروس وكذا أعداد الوفيات التي بلغت 422.

ويكشف النموذج الذي استخدمته جامعة أوكسفورد عن انتشار مبكر للفيروس، أي قبل أسبوعين من تسجيل أول حالة، وقبل شهر من أول حالة وفاة.

وتعلق صحيفة “ديلي ميل” أن النتائج تعطي صورة أن الفيروس كان لديه الوقت الكافي للانتشار وحصول الكثير من البريطانيين على المناعة. ولكن غوبتا التي قادت الدراسة تؤكد على أهمية الفحص للتأكد من نتائج نظريتها. وقالت: “نحن بحاجة للمباشرة بعمليات مسحية واختبارات مصلية للتأكد من مستوى الوباء وأين وصل”.

وجاء هذا وسط تسجيل 87 حالة وفاة في إنكلترا، منها 21 في مستشفيات الصحة الوطنية (إن إتش إس) فيما سجلت اسكتلندا حالتي وفاة، وأكدت ويلز وأيرلندا الشمالية حالات وفاة. وتوفي قبل يوم 54 بريطانياً، مما يشير لتضاعف الوفيات، حيث تم تسجيل 71 حالة جديدة يوم الثلاثاء. وسجلت 1427 حالة جديدة ليزيد عدد المصابين عن 8000 شخص.

وتقول الصحيفة إن حجم الوباء غير معروف نظرا لقرار الحكومة المثير للجدل بتوفير الفحوص للمرضى في المستشفيات فقط. وربما وصل حجم الوباء إلى 400 ألف حالة.