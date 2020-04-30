كورونا يصيب رئيس حكومة غينيا بيساو وثلاثة وزراء

أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نونو جوميز نابيام، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة غرب إفريقيا، وثلاثة وزراء بحكومته.

وفي تصريحات صحفية نقلتها العديد من الصحف المحلية، الأربعاء، قال نابيام إن نتائج فحص كورونا الذى خضع له جاءت إيجابية، ووضع قيد الحجر الصحى المنزلي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حالته مستقرة ووصل فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ العينات من ذويه والذين تفاعلوا معه مؤخرا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بالبلاد عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضا بكورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي كانديي.

وصرح وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا، أن الوزراء المصابين معزولون داخل فندق فى العاصمة بيساو، دون تقديم معلومات عن حالتهم.

وسجلت في غينيا بيساو حتى مساء الأربعاء، أكثر من 185 إصابة بكورونا، بينها حالة وفاة واحدة، فضلا عن تعافي 19 آخرين.

وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى صباح الخميس، أكثر من 3 ملايين و220 آلاف، توفي منهم ما يزيد عن 228 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون شخص، وفق موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)