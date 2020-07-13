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"كورونا" يضرب بقوة أهم وحدة استخبارية إسرائيلية

منشور 13 تمّوز / يوليو 2020 - 07:26
وبلغ عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين نحو 600 جندي، فيما هناك أكثر من 10 آلاف آخرين في العزل.
وبلغ عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين نحو 600 جندي، فيما هناك أكثر من 10 آلاف آخرين في العزل.

 كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا بات ينتشر بقوة ويضرب وحدة 8200 الاستخبارية المركزية الإسرائيلية المسؤولة عن معظم استخبارات "إسرائيل" وأجهزة الأمنية المختلفة.

ووفقًا للقناة، فإن 100 جندي بينهم ضباط يعملون في هذه الوحدة مصابون بالفيروس، وأن هناك أعداداً أكبر في العزل.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن نشاط الوحدة لم يتضرر وتم العمل وفق خطة صحية.

وبلغ عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين نحو 600 جندي، فيما هناك أكثر من 10 آلاف آخرين في العزل.


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