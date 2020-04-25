كورونا يغزو “مدمرة” أميركية جديدة

قالت السلطات الأميركية إن الفحوصات أظهرت إصابة 18 بحارا بفيروس كورونا داخل المدمرة ” يو إس إس كيد” التابعة لسلاح البحرية للولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت البحرية الأميركية في بيان لها حول تفشي الفيروس أن المدمرة تنفذ عملية لمكافحة المخدرات فيما توقعت ارتفاع الحالات .

وأضاف البيان أن بحارا مريضا تم إخلاؤه من على السفينة وكشفت الفحوصات لاحقا إصابته بالفيروس ما ترتب عليه إجراء اختبارات داخل السفينة جاءت نتائج بعضها إيجابية.

يذكر أن فيروس كورونا قد ضرب حاملة الطائرات الأميركية “تيودور روزفلت” في وقت سابق من أبريل الجاري مما اضطرها للرسو في جزيرة غوام وتوفي على متنها بحار واحد فيما أسفرت الفحوصات عما يقارب 850 إصابة من أصل 4 آلاف فرد على متنها.