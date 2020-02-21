كورونا يقترب من الشرق الاوسط والخليج

بات فايروس كورونا يقترب اكثر من منطقة الشرق الاوسط ودول الخليج العربي، وفيما نفت سورية وجود اي حالة فان كيان الاحتلال اقر بحالة واحدة لديه، فيما اجتاح المرض ايران فان الامارات اعلنت عن وجود اصابات

«كورونا» ربما يكون موجودا في كل المدن الايرانية

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الجمعة، عن مسؤول بوزارة الصحة قوله، إن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن الإيرانية.

وأكدت إيران 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها.

وقال المسؤول مينو محرز، “استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد، منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران”.

الصحة الإماراتية تسجل حالتين

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد ” المعروف باسم COVID19″ وهما حالتان خالطا مواطنا صينيا مصابا تم الإعلان عن إصابته مؤخرا.

وأكدت الصحة أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

كما أشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما والآخر من بنجلاديش ويبلغ من العمر 39 عاما وحالتهما الصحية مستقرة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا.

وأكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالإمارات.

ودعت المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

إسرائيل تعلن عن أول حالة

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة وصلت صباحا إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية “دايموند برينسس” التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع فبراير/شباط.

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان “بعد إجراء الفحوصات في المختبر المركزي بوزارة الصحة على الركاب العائدين من على متن السفينة من اليابان أظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات”.

واضافت أن “باقي الركاب كانت نتائج فحوصاتهم سلبية”.

لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأكد الوزير أنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان لمريضة وصلت من مدينة قم في إيران، مشيرا إلى أنها وضعت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأوضح حسن أن المصابة بصحة جيدة، وتبلغ من العمر 45 عاما، لافتا إلى أن هناك حالتين أخريين مشتبه بهما.

وأكد وزير الصحة اللبناني، أنه تم الكشف على كل ركاب الطائرة القادمة من قم الإيرانية، مشددا على السلطات الصحية في لبنان ستتابع الوافدين من إيران منذ عشرة أيام لمراقبة احتمال وجود إصابات أخرى بـ"كورونا".

وأكد حسن أنه يجري اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بما يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، اللبنانيين إلى عدم الهلع، مؤكدا جهوزيته لمتابعة ومكافحة أي فيروس في البلاد.

ودشق تنفي

ونفى مدير مستشفى (المجتهد) بدمشق صحة المعلومات التي تم تداولها حول وجود إصابة بفيروس "كورونا" في مشفاه.

ونقلت إذاعة شام إف إم المحلية عن سامر خضر أنه "لا صحة لكل ما يتم تناقله حول وجود إصابة بفيروس كورونا في مشفى المجتهد بدمشق" وأضاف أنه "لا يمكن للإدارة أن تتكتم عن هكذا خبر" معتبرا أن "من أصدر الشائعة هدفه إثارة البلبلة"

وأوضح خضر أن هناك طفلا مصابا بالإنفلونزا العادية، وأن المشفى قام بالحجر الصحي المطلوب عليه كإجراء احترازي.

وكانت السلطات الصحية السورية نفت أن يكون في البلاد أي حالة للإصابة بالفيروس، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع وصوله.

تراجع أعداد حالات الإصابة في الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الصين.

وأفاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بوجود 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خارج حدود الصين.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا".

كما صرح غيبريسوس بأن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الصحة العالمية الأسرة الدولية إلى "الضرب بقوة" بدون انتظار، ضد هذا الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.

جدير بالذكر أن العديد من الدول منعت دخول المسافرين القادمين من الصين، فيما علقت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى هذا البلد.