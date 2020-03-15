كورونا يكتسح العالم.. مزيد من الضحايا عربيا وعالميا ودول جديدة تعلن الطوارئ

توالت الاحد، الاعلانات عربيا وعالميا عن وفاة واصابة المزيد من الاشخاص بفيروس كورونا، فيما اتسعت رقعة البلدان التي اعلنت حالة الطوارئ وغلق الحدود وتقييد السفر في مواجهة الجائحة التي يبدو انها تشتد شراسة مع كل يوم.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” نحو 158 ألفاً في 153 دولة وإقليماً، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران

قالت وزارة المالية في تونس الأحد إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وسجلت تونس، التي تعاني من بنية تحتية سيئة في القطاع الصحي، 18 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقررت الحكومة في وقت سابق حظر الصلاة في المساجد وإغلاق المقاهي يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وفي لبنان، قال الرئيس ميشال عون الأحد، إن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا.

وأصدر البيان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية. ودعا البيان إلى تعبئة عامة ولكنه لم يقدم تفاصيل.

ودعا الرئيس اللبناني المواطنين إلى العمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية الأحد إنها سجلت 99 حالة إصابة بكورونا.

وسجّلت الجزائر الأحد، رابع حالة وفاة نتيجة تأثره بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، فيما بلغ عدد الإصابات 48.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن حالة الوفاة الجديدة لامرأة تبلغ من العمر 84 عامًا من محافظة البليدة جنوبي العاصمة التي تعد بؤرة الوباء بالجزائر. وأضافت أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48.

كما سجل الاردن إصابة سابعة بالفيروس بحسب ما أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة. والحالة هي لسيدة عراقية.

وأعلن الأردن في وقت سابق الاحد عن تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا احدها لمواطن أردني قادم من بريطانيا، و4 حالات لفرنسيين كانوا داخل أحد فنادق المملكة، والاصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية.

ومن جانبه، قرر المغرب الاجد، تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا. وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.

عالميا، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأحد، عن تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة في إسبانيا، الدولة الأكثر تأثرًا بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.

وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصًا جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلًا شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.

وفي تركيا، قال مسؤولون الاحد، إن آلاف المواطنين العائدين من السعودية بعد أداء العمرة نقلوا إلى الحجر الصحي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت صور بثها التلفزيون حافلات تنقل المعتمرين على طريق سريع من مطار أنقرة إلى المدينة في إطار عملية لتسكينهم في مقار إقامة للطلاب.

وفي وقت سابق هذا الشهر وسعت السعودية حظرا نادرا من نوعه على رحلات العمرة التي يقوم بها الأجانب ليشمل المواطنين السعوديين خوفا من انتشار الفيروس.

وكثفت تركيا، التي لم تعلن سوى عن ست حالات إصابة بفيروس كورونا، إجراءات وقف انتشاره في الأيام القليلة الماضية فأغلقت المدارس والجامعات وأجرت الأحداث الرياضية دون جمهور وأوقفت رحلات الطيران للعديد من الدول.

وفي فرنسا، قال وزير النقل جون بابتيست دجوباري الأحد إن بلاده طلبت من شركات الطيران المساعدة في إعادة آلاف المواطنين العالقين في المغرب بعد أن أوقفت رحلاتها مع 30 دولة بسبب فيروس كورونا.

وقال القنصل الفرنسي في المغرب فيليب كاسيناف على تويتر إن فرنسا لن تتولى إعادة المواطنين بنفسها طالما كان هناك خيار السفر على الخطوط الجوية التجارية.

وينتظر عشرات السياح الأجانب في مطار مراكش أو يسعون لاستبدال تذاكر طيرانهم. وهناك مواطنون فرنسيون آخرون عالقون في أماكن أخرى في المغرب.

وانضمت كازاخستان الاحد، الى قائمة الدول التي اعلنت الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا الذي وصل إلى البلاد.

ويفرض القرار الذي أعلنه مكتب الرئيس قيودا على دخول ومغادرة قازاخستان باستثناء الدبلوماسيين ومن تدعوهم الحكومة للقدوم. كما يطبق حجرا صحيا على مستوى البلاد.

وقال الفاتيكان الأحد إن أي قداس سيترأسه البابا فرنسيس بمناسبة عيد القيامة الشهر المقبل سيجري دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا، في خطوة يعتقد أنه لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث.

وعادة ما تجذب القداديس، التي تستمر أربعة أيام من خميس العهد إلى عيد القيامة، عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مواقع في روما والفاتيكان.

كما ذكر إخطار على الموقع الإلكتروني لمكتب البابا أنه حتى عيد القيامة يوم 12 أبريل نيسان، ستستمر لقاءات البابا الجماهيرية يوم الأحد عبر الإنترنت والتلفزيون دون مشاركة عامة.

وفي اسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد إن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفيروس كورونا كإجراء احترازي.

وأضاف المكتب في بيان أن نتنياهو لم تظهر عليه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي أُجري أيضا لمسؤولين يعملون بالقرب منه. وتستغرق فحوص فيروس كورونا وقتا ولم يفصح البيان عن أي نتائج.

وأعلنت الحكومة الفرنسية الأحد، إصابة وزيرة الدولة للانتقال البيئي والتضامن، برون بوارسون، بفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني حالة لأعضاء في الحكومة تصاب بالفيروس.

وقال مكتب الوزيرة في بيان، إن صحة الأخيرة “لا تستدعي القلق”، إلا أن جميع المخالطين لها “سيخضعون أيضا للحجر الصحي”، حسبما نقلت شبكة “فرانس إنفو” الفرنسية.

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، إصابة وزير الثقافة فرانك ريستر بفيروس كورونا.

وأصاب كورونا عدد من نواب البرلمان الفرنسي، حيث سجلت أول إصابة في 7 مارس/ آذار الجاري، وكانت للنائبة في مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان في البرلمان) للسيناتور جيلين بانتيل.

كما أصيب 10 نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، إضافة إلى عاملين اثنين آخرين في الجمعية بالفيروس، حسب المصدر ذاته.

والسبت، أعلن مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، ارتفاع وفيات كورونا إلى 91 إثر تسجيل 12 حالة جديدة.