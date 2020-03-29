"كورونا" يلقي بظلاله على فعاليات يوم الارض في فلسطين

ألقت الأزمة التي خلقها انتشار فيروس “كورونا” بظلالها ليس على الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، بل حتى على الأوضاع السياسية والميدانية، حيث تقرر إلغاء فعالية “مليونية العودة” التي كانت مقررة الاثنين 30 مارس، في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق “مسيرات العودة”، استبدالها بفعاليات رمزية، في إطار التزام القائمون على تنظيم المسيرة، بتعليمات السلامة والأمان، لمحاصرة الفيروس.

وبخلاف ما خطط له على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لن ينزل سكان القطاع، إلى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في “المليونية”، والتي يعد لها منذ أن جرى إقرار خطة عمل جديدة للمسيرات، بعد وقفها مطلع العام الجاري، لتنظم في الفعاليات الوطنية، والتي اختير يوم 30 مارس، الذي يصادف ذكرى “يوم الأرض”، والذكرى الثانية لانطلاق “مسيرات العودة”، لبداية العمل بالخطة الجديدة.

وبدلا من وصول المشاركين بأعداد كبيرة لمخيمات العودة التي تقام إلى الشرق من مخيم جباليا، وشرق مدينة غزة، وشرق المنطقة الوسطى، وعند نقطتين حدوديتين شرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، سيتم الاكتفاء بوصول أعضاء هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة، إلى منطقة مخيم ملكة، شرق مدينة غزة، لتنظيم فعالية رمزية هناك.

وفي رسالة مصورة، لمنسق هيئة مسيرات العودة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، قال متحدثا للسكان “لان الفلسطيني أغلى ما نملك ورأسمالنا في المعركة فإننا ندعو جماهيرنا إلى البقاء في البيوت وعدم الخروج منها حفاظاً على سلامة أهلنا وجماهيرنا الصامدة من الوباء القاتل”.

وطالب كذلك السكان للالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية المعلنة من وزارة الصحة، ومن كافة الهيئات الرسمية في مواجهة وباء “كورونا”، وقال إن الهيئة ستعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا في مخيم العودة بموقع ملكة شرقي غزة، وسيتم رفع وإطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء الوطن، لـ”تحمل رسائل تؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية واستمرار المسيرة حتى العودة والتحرير”.

وأشار إلى أن الفعاليات تشمل حرق علم الاحتلال الإسرائيلي “لما يمثله من ظلم واضطهاد تاريخي لشعبنا وأننا ماضون حتى كنس الاحتلال”، وأعلن عن توقف حركة السير والمواصلات العامة يوم 30 مارس، لمدة 5 دقائق مع إطلاق صافرات الإنذار وأبواق سيارات الإسعاف والدفاع المدني وسيارات الشرطة تخليدا للذكرى، ودعا لقرع أجراس الكنائس والصدح بالتكبيرات من المساجد ومن شرفات وأسطح المنازل في كل أنحاء محافظات الوطن، في آن واحد وذلك بعد آذان المغرب مباشرة يوم الاثنين القادم، وقال “حرصا على سلامة أبناء شعبنا تدعو الهيئة كافة البلديات بمحافظات الوطن لإطلاق “حملة وطنية للتعقيم” تبدأ هذه الحملة من مدينة غزة ثم باقي المحافظات”.

ويشار إلى أن فعاليات “مسيرات العودة” انطلقت يوم 30 مارس، ضمن جهود سكان غزة لكسر الحصار المفروض عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى استخدام “القوة المفرطة والمميتة”، رغم الانتقادات الدولية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية سابقة أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ أكثر من 320 شهيدا، منهم نحو 20 شهيدا، يحتجز الاحتلال جثامينهم، وأوضحت الإحصائية أن عدد المصابين فاق الـ 24 ألفا، عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

وفي سباق إحياء “يوم الأرض”، أعلنت وزارة الإعلام، أنها ستطلق يوم الاثنين، موجة بث إذاعية موحدة، بمشاركة واسعة من الإذاعات الفلسطينية في كافة محافظات الوطن، إحياء للذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد، ودعت الوزارة في بيان صحافي، الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، والمواطنين العرب إلى تنظيم “تظاهرات رقمية” عبر مواقع التواصل، وإحياء هذا اليوم الخالد بـ”زخم يرتقي إلى رمزية يوم الأرض في وجداننا الوطني والقومي، تماشياً مع إجراءات العزل واتقاء الوباء التي يخضع لها العالم الآن، خاصة وطننا فلسطين الذي يعيش تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الذي ينشر وباء العنصرية المتصاعدة في زمن وحدة العالم تجاه مواجهة كورونا”.

كما دعت إلى التركيز على “الممارسات العنصرية والسياسات العدوانية” التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

ويصادف الاثنين، الثلاثين من مارس، الذكرى الـ44 لـ”يوم الأرض”، الذي جاء بعد هبة الجماهير داخل أراضي 1948، ضد استيلاء الاحتلال على مساحات واسعة من أراضيهم بهدف تهويدها، حيث عم في ذلك اليوم الإضراب كافة المناطق، وانطلقت مسيرات غاضية ومواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.

من جهته قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج رأفت مرة “إن شعبنا في الداخل والخارج يتمسك بهويته الوطنية وبأرضه الفلسطينية الكاملة، وبحقنا في مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة حتى التحرير والعودة”.

وأكد مرة في الذكرى الـ44 ليوم الأرض، أن هذه الذكرى “تتكامل مع ما قدمه ويقدمه شعبنا من تضحيات في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس والضفة الغربية وغزة والخارج”، مشيرا إلى ان ذكرى يوم الأرض هي لـ”إعادة إحياء القضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن، ورسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي أننا نرفض وجوده، وأن شعبنا في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء متحدون حول مواجهة الاحتلال وهزيمته وبناء الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية”، مطالبا جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية والإعلاميين إلى التوقف عند هذه المناسبة وإحيائها بشكل فاعل بما يتناسب مع جوهرها وأهدافها كمحطة تاريخية فلسطينية ناصعة محفورة في ذاكرتنا الوطنية والجهادية.

وقال “ذكرى يوم الأرض هي ذكرى وطنية خالصة تحمل معاني الحرية والعزة والكرامة، مؤكداً أنها محطة من تاريخ النضال الوطني الفلسطيني المشرف”.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، سلسلة عارات جوية على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وطالت الغارات موقعاً للمقاومة، ونقطة للضبط الميداني، شمالي بلدة بيت لاهيا، وشرقي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن طائرات ودبابة، قصفت مواقع عسكرية وبنية تحتية تُستخدم للعمليات التحت ارضية التابعة لمنظمة حماس شمال قطاع غزة، ردّا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو بلدة سديروت في وقت سابق.

جدير ذكره أن العمل لا يزال يتواصل بتفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، والتي سبق وأن جرى التوصل إليها بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة، وتشمل تخفيف القيود المشددة التي فرضها الاحتلال على غزة، وتنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة للسكان المحاصرين.