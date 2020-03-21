"كورونا" ينتشر في لبنان.. والأمم المتحدة: لا اصابات بين "اللاجئين"

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد ورود نتائج مخبرية من قبل المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثا إلى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة لتاريخ 21 مارس 206 حالات.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين اللاجئين في لبنان حتى الآن.

وذكرت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية ليزا أبو خالد، في بيان، "إلى الآن لم نسجل أي إصابة بين اللاجئين بفيروس كورونا المستجد"​​​.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، شددت المفوضية تدابيرها الوقائية وإجراءات الاستجابة لمراعاة صحة اللاجئين والعاملين بالمجال الإنساني في أنحاء البلاد.

وتعمل الأمم المتحدة بشكل عام ومفوضية اللاجئين من بين هيئاتها، عن قرب مع السلطات اللبنانية المختصة لتعزيز قدرة الرعاية الصحية والعناية المركزة، حتى تتوفر إمكانية تقديم الخدمة الصحية وفي وقتها المناسب للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، دون وجود أي تنافس بين الأفراد على الوصول للخدمة.

وعملت المفوضية خلال الشهر الماضي على نشر الوعي والمعلومات في مجتمعات اللاجئين وعلى مستوى الأفراد، كإجراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.