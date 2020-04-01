كورونا يواصل الانتشار وأكثر من 42 ألف وفاة عالميا

ارتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا عالميا إلى 42,387 ، فيما قفز عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 861,295، في حين تعافي من الفيروس 178.668 شخصا حول العالم .

وما تزال إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأكثر وفيات عالميا بعدد 12.428 تليها إسبانيا بـ 8464 ثم الولايات المتحدة بـ 4.056.

أما من حيث أعداد المصابين فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي انتشر بها الفيروس بعدد 188.592 مصابا لتحل بعدها إيطاليا بـ 105.792 ثم إسبانيا بـ 95.923 لتحتل الصين بؤرة انتشار الفيروس المركز الرابع بـ 81.554 مصابا.