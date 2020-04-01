  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. كورونا يواصل الانتشار وأكثر من 42 ألف وفاة عالميا

كورونا يواصل الانتشار وأكثر من 42 ألف وفاة عالميا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 10:29
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي انتشر بها الفيروس
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي انتشر بها الفيروس

ارتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا عالميا إلى 42,387 ، فيما قفز عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 861,295، في حين تعافي من الفيروس 178.668 شخصا حول العالم .

وما تزال إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأكثر وفيات عالميا بعدد 12.428 تليها إسبانيا بـ 8464 ثم الولايات المتحدة بـ 4.056.

أما من حيث أعداد المصابين فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي انتشر بها الفيروس بعدد 188.592 مصابا لتحل بعدها إيطاليا بـ 105.792 ثم إسبانيا بـ 95.923 لتحتل الصين بؤرة انتشار الفيروس المركز الرابع بـ 81.554 مصابا.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...