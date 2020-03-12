أول وفاة بالجزائر.. كورونا يواصل التمدد عربيا وعالميا والصين تعلن تجاوز ذروة تفشي الفيروس

أعلنت الجزائر الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، بينما اعلنت السعودية والعراق عن اصابات جديدة، وكثفت ايطاليا والولايات المتحدة ودول عدة اجراءاتها للسيطرة على المرض، في وقت تجاوز فيه الفيروس ذروة تفشيه في الصين موطنه الام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي". وأضاف: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وقال ان "هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".

والخيس، قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية تسجيل اول وفاة بالفيروس في البلاد. لكن لم تحدث أي زيادة في الإصابات العشرين المؤكدة حتى الآن ومعظمها في مدينة البليدة.

وقالت الجزائر هذا الأسبوع إنها ستحظر التجمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن لم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة لنحو عام.

وسجل الكويت من جانبها ثماني إصابات جديدة بكورونا ليصل الإجمالي الى ثمانين.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية مطلعة قولها، إن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إبعاد من لم يلتزم من الوافدين باستدعاء وزارة الصحة لمن دخل البلاد اعتبارا من 17 فبراير الماضي.

وذكرت الصحيفة الكويتية أنه "مع إعلان وزارة الصحة .. استدعاء جميع المقيمين الذين دخلوا البلاد منذ يوم 27 فبراير الماضي، لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حذرت مصادر أمنية مطلعة من أن وزارة الداخلية تدرس إبعاد من لا يلتزمون بتعليمات الصحة إبعادا إداريا".

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق. أما الحالة الثالثة فهي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب العائد من إيران في محافظة القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة، ومن مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء.

وبات العدد الإجمالي للإصابات في السعودية 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات متواجدة الآن في العزل الصحي ويجري تقديم الرعاية الصحية لها.

وأعلنت السلطات الصحية في العراق تسجيل 4 إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا أمس الأربعاء، حالة في كل من كربلاء والنجف وحالتان في كردستان، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 79.

ومع الإعلان أمس الأربعاء عن حالة وفاة جديدة، ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بكورونا إلى 8 حالات، بينما تعافى من المرض 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

وفي إقليم كردستان العراق، قررت وزارة الداخلية إيقاف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل والسليمانية وبين مطاري بغداد والبصرة للفترة من 14 حتى 28 مارس، باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية ورحلات الأمم المتحدة والتحالف الدولي.

وكذلك تقرر إيقاف رحلات خطوط "أجنحة الشام" الجوية إلى مطاري إقليم كردستان باستثناء رحلتين فقط للسماح بعودة المواطنين السوريين إلى سوريا.

‏كما قررت السلطات غلق الطرق بين محافظات الإقليم كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، والتقليل من الحركة التجارية في معابر إقليم الحدودية، ومنع دخول المواطنين من المحافظات العراقية اعتبارا من 14 ولغاية 28 مارس إلا بموافقة غرف العمليات الخاصة في المحافظات، إضافة إلى منع كافة التجمعات لاحتفالات نوروز منعا باتا.

عالميا، أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبيه كونتي، وقف جميع الأنشطة التجارية في البلاد، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتطبق إيطاليا منذ 10 مارس إجراءات صارمة للحجر الصحي، التي تتضمن فرض قيود على حركة السكان، وذلك مع تسارع انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن 12462 حالة.

ويعد وقف جميع الأنشطة التجارية، بما في ذلك المطاعم والحانات، إجراء "قاتلا" للقطاع التجاري في إيطاليا، التي تعد السياحة إحدى ركائز اقتصادها، ووصلت عائدات هذا القطاع في 2018 نحو 44.5 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد ترامب على أن بلاده خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء.

ودعت الولايات المتحدة الأميركية، مواطنيها لتجنب السفر إلى الخارج وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 1000 إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

وسجلت أمريكا أعلى نسبة وفيات في العالم إثر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مقارنة بعدد الضحايا في البلدان الأخرى.

ويعتبر هذا المعدل أكبر من معدل منظمة الصحة العالمية الذي يقدر بـ3.4 في المئة ومن معدل وفيات الصين الذي وصلت نسبتها إلى 3.8 في المئة.

وفي الصين، الوطن الام للفيروس، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الخميس إن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك فيما سجل البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الأربعاء، وشفاء نحو 80% من المصابين سابقا.

وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة انخفض من 24 حالة يوم الثلاثاء، لتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة 80793 حالة حتى الآن، مشيرة إلى أن 62793 حالة أي نحو 77,7% من المصابين، قد تعافوا وغادروا المستشفيات.

ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء، بزيادة 11 حالة عن يوم الثلاثاء.

وسجلت مقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، عشر وفيات جديدة، منها سبع حالات في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

ومنذ اندلاع الوباء في نهاية ديسمبر الماضي، بلغ معدل نسبة الوفيات في البر الصيني 3,9%، حيث لم يتجاوز 0,86% في مختلف أنحاء البلاد، باستثناء هوبي، التي وصل هذا المؤشر فيها إلى 4,5%، مع تسجيل الرقم الأعلى وهو 4.86% في مدينة ووهان.