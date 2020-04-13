كورونا يواصل حصد الضحايا بالعالم العربي وفتوى مصرية تجيز افطار المصابين

سجلت كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر ولينان الإثنين، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما اصدرت وزارة الأوقاف المصرية فتى تجيز الإفطار في شهر رمضان للمصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان تسجيل 6 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 65.

كما سجلت المملكة 472 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 4 آلاف و934 مصابًا، بينهم 805 متعافين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 25، فيما لم تعلن عن إصابات جديدة، حتى الساعة (13.36 ت. غ).

أما البحرين، فلم تسجل وفيات، مكتفية بإعلان 212 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 1299، وفق وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 252 إصابة بكورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3231 منهم 7 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 59 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 334.

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ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، في بيان، رصد إصابتين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 632 حالة.

ولم تسجل الوزارة حالات وفاة جديدة لتبقى إحصائية الوفيات بالفيروس ثابتة عند 20 حالة.

الى ذلك، أجازت وزارة الأوقاف المصرية الإثنين، الإفطار في شهر رمضان، لمصابي فيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في بيان: "عدم الصوم في رمضان يكون للمصابين بالفيروس، وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".

وأوضح أن "فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا، ومن ليس لهم عذر".

وأشار أنه بناءً على اتصال هاتفي مع وزير الصحة (هالة زايد) تبين أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصائمين من غير المصابين بالفيروس، ومن ليس لديهم أعذار مرضية أخرى.

وأضاف أن "الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء"، بحسب البيان ذاته.

والأحد، سجلت مصر 13 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 159، من بين 2065 إصابة.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و865 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا، فيما تعافى أكثر من 433 ألفا، بحسب موقع Worldometer.