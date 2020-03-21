"كورونا".. 1326 وفاة في إسبانيا و 637 في هولندا

أفادت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 أمس.

كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24926 اليوم السبت، بعدما بلغ 19980 في البيانات المعلنة أمس.

وأفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، بتسجيل 30 وفاة و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المعهد الوطني للصحة والبيئة الهولندي، الذي يتابع رسميا الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد، أنه تم رصد 637 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المصابين إلى 3631 حالة بعد أن كان على مستوى 2994 أمس الجمعة.

وأشار إلى تسجيل 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الفترة ذاتها، لتصل حصيلة الوفيات بهذا المرض إلى 136 حالة بعد أن كانت 106 الجمعة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة والبيئة أن معظم المتوفين أشخاص مسنون تتراوح أعمارهم من 80 إلى 85 عاما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وباء عالميا، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 285 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11876 وفاة و93584 حالة شفاء.