كورونا: 9 وفيات بالاردن و7 بالكويت و1046 إصابة بالامارات و468 بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة الاردنية الأربعاء، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الكويت سبع وفيات، ورصدت الامارات حالة وفاة واحدة.

وبتسجيل الوفيات الجديدة في الاردن، يرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة الى 131.

كما سجلت المملكة 1199 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح اجمالي عدد الاصابات منذ بدء الجائحة 20200 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الاربعاء تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى639.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند إنه تم تسجيل475 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 108 آلاف حالة و743.

وأشار المتحدث إلى وجود 127 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق الاربعاء، أن 597 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى مئة ألف و776.

وفي الامارات، اعلنت وزارة الصحة عن 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 101,840 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 436 حالة وفاة.

وقالت الوزارة انه تم تسجيل 1,154 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 91,710.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية الاربعاء تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4947 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 468 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 337 ألفا و711 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 596 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323 ألفا و208 أشخاص.

