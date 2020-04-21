كورونا: 800 الف مصاب في اميركا و850 وفاة في نيويورك ونيوجرسي

أفاد حاكم نيويورك الأمريكية، أندرو كوومو، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية، بينما شهد هذا المعدل استقرارا نسبيا في الأيام الماضية فيما أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عتبة الـ800 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة.

وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".

نيويورك

وذكر كوومو، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بافالو، أن العدد العام للوفيات المسجلة جراء المرض ارتفع في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 481 حالة ووصل إلى مستوى 14648 بعد أن كان عند مستوى 14167 أمس الاثنين.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، بعد تسجيل تراجع ملموس حسب الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، والاثنين 478 حالة.

وشدد كوومو مع ذلك على أن معدل المصابين الجدد الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات لا يزال مسطحا، بينما أكد ضرورة خفض المنحنى الوبائي بالكامل.

كما تعهد بالعمل على إيجاد موارد ضرورية لكل المحتاجين في نيويورك، قائلا: "إننا ولاية واحدة، عائلة واحدة، مجتمع واحد".

كما تطرق كوومو إلى محادثاته المترقبة اليوم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، متعهدا بـ"قول الحقيقة" له خلال اللقاء، وأضاف أنه ينوي بحث مسألة إعادة فتح الاقتصاد والمؤسسات العامة في الولاية.

نيوجرسي

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي.

وأفاد ميرفي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات في الولاية بواقع 379 حالة بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي.

وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية بالتالي، حسب معلومات السلطات الصحية، إلى 4753، بعد أن كانت على مستوى مساء 4377 الاثنين.

كما ذكر ميرفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الولاية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3643 حالة، بعد أن بلغ المعدل اليومي السابق 3528.

ووصلت حصيلة الإصابات بشكل عام إلى مستوى 92387 حالة مقارنة مع 88806 أمس الاثنين.

كما أشار إلى ارتفاع معدل المرضى الجدد بعدوى "COVID-19" في المستشفيات من 630 شخصا إلى 751 في حصيلة اليوم الماضي.

وأكد حاكم نيوجيرسي في هذا السياق أن المنحنى الوبائي شهد في الأيام الماضية "تسطيحا ملحوظا" لكنه تبين أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها غير كافية.

وتعتبر نيوجيرسي إحدى أكبر البؤر لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة ويعمل داخل الولاية نظام منطقة كارثة كبرى.

وسبق أن أعلن حاكم نيوجيرسي "تباطؤ" وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الولاية، لكنه حذر من قفزة في الإصابات الجديدة في حال إعادة فتح الاقتصاد.