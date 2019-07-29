كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

قالت صحيفة كورية جنوبية، الإثنين، إن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة؛ للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

وتزايدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء إلى الانضمام إلى مهمة مزمعة لحماية الأمن البحري.

وقالت صحيفة مايكيونغ، نقلا عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، إن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونغاي لمكافحة القرصنة، التي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال، ربما مع طائرات هليكوبتر.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة خلال إفادة صحافية عادية، الإثنين: “من الواضح أن علينا حماية سفننا في عبور مضيق هرمز أليس كذلك؟ ولذلك ندرس الاحتمالات المختلفة”. (رويترز)