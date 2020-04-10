كوريا الجنوبية تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا خلال 50 يوما

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية الجمعة، عن أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال 50 يوما.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أنه تم تأكيد 27 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و450 حالة.

ويشار إلى أنه للمرة الأولى منذ 20 شباط/فبراير، انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من 30. ولليوم الثاني على التوالي كانت الزيادة في عدد الإصابات أقل من 40 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن مدينة دايجو، التي كانت مركز تفشي المرض في البلاد حتى الآن والتي شهدت 6 آلاف و807 حالات، لم تسجل أي إصابات جديدة لأول مرة.

كما تم تسجيل أربع حالات وفاة أخرى مرتبطة بالمرض، ما يرفع عدد الوفيات إلى 208.

وتنظر العديد من الدول الآن إلى كوريا الجنوبية كنموذج لاحتواء الفيروس، والذي حققته سول من خلال الفحوصات الصارمة.

