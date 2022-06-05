كوريا الجنوبية تكشف مسارات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها "الشمالية" صباح اليوم

وصفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إطلاق كوريا الشمالية لمجموعة من الصواريخ الباليستية صباح اليوم الاحد، بالإستفزاز الخطير، مؤكدتان استعدادهما لاعتراض تلك الصواريخ في حالة الاستفزازات المحتملة من بيونغ يانغ.

وحددت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية "جيه سي إس"، اليوم الأحد، المسارات التي انطلقت فيها 8 صواريخ، أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم.

وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قالت الهيئة إن الصواريخ الباليستية الـ8 قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح الأحد باتجاه بحر اليابان، انطلقت من 110-670 كيلومترًا (68-416 ميلاً) مع أقصى ارتفاع من 25 إلى 90 كيلومترًا (82021 ميلاً).

وحددت موعد الإطلاق وأماكنه، مؤكدة أنها أطلقت بين الساعة 9:08 صباحًا (00:08 بتوقيت غرينتش) إلى 9:43 صباحًا من مناطق مطار بيونغ يانغ سونان الدولي، ومدينة كايتشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية، وموقع اختبار تونغتشانغ ري في شمال بيونغان، ومن مدينة هامهونغ في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية باتجاه بحر اليابان.

وأوضح بيان هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن "وكالات المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية تحلل بعناية المعلومات الإضافية المتاحة لديها عن عملية الإطلاق واتجاهاتها".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة، وون إن تشول، قد أجرى مكالمة هاتفية مع قائد القوات المشتركة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة، الجنرال، بول جيه لاكاميرا، لمناقشة الوضع بشأن عمليات الإطلاق في كوريا الشمالية، وأكد استعداد القوات المسلحة للبلدين للكشف عن اعتراض صواريخ كوريا الشمالية في حالة الاستفزازات المحتملة من بيونغ يانغ.

كما أدان الجانبان ما وصفاه بـ"الاستفزازات الخطيرة" التي تمارسها كوريا الشمالية والتي تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وطالبا بوقفها على الفور.

يشار إلى أن عملية الإطلاق التي أجرتها بيونغ يانغ اليوم الأحد هي الاختبار الثامن عشر للصواريخ الذي تجريه كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام.