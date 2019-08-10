كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم يحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم السبت.

وجاءت عملية الإطلاق تلك بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى “رسالة جميلة للغاية” من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة صواريخ منذ اتفاق كيم وترامب خلال اجتماعهما في 30 يونيو حزيران على استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقال ترامب إن كيم قال إنه “غير سعيد” بالتجارب الصاروخية التي قال الزعيم الكوري الشمالي إنها تأتي ردا على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات تعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر كبديل للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي.

وتنتقد كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بوصفها تدريبات على شن حرب تستهدف إسقاط زعامتها.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن المقذوفين أطلقا فجر السبت من المنطقة الواقعة حول مدينة هامهونج بشمال شرق كوريا الشمالية. وتشتهر هامهونج بوجود موقع لإنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب. (رويترز)