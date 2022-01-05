كوريا الشمالية.. التحقيق مع الآلاف بسبب عبارات ضد "كيم يونغ أون"

كشفت وسائل اعلام، النقاب عن تحقيقات تجريها السلطات في كوريا الشمالية، مع آلاف الشبان، بشأن عبارات مسيئة كتبت على الجدران ضد زعيم البلاد كيم يونغ أون.

الشبان الذين يخضعون للتحقيق في العاصمة "بيونغ يانغ"، يتم جمع عينات من كتابتهم بخط اليد، بهدف الوصول إلى صاحب الكتابات المسيئة.

وأفادت وسائل إعلام عالمية، أن الجملة التي كتبت على الحائط هي: «كيم يونغ أون، أنت ابن *****. الناس يتضورون جوعاً حتى الموت بسببك»، وحتى الآن لم يتم التوصل للفاعل في ظل استمرار التحقيقات.

يُشار إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، كان قد صرّح مطلع يناير الحالي إلى أنّ “عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت”.

الجدير ذكره أنّ كوريا الشمالية ترزح تحت سيلٍ من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية، مما أدى لخلق حالةٍ من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المحكم للحدود بسبب جائحة كورونا، مما يشكّل عاملاً ضاغطاً على اقتصادها.