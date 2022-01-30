كوريا الشمالية تختبر صاروخا أسرع من الصوت ب 16 ضعفا

كشف مصدر عسكري في كوريا الجنوبية، عن امكانيات الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الأحد، باتجاه بحر اليابان.

وقال المصدر العسكري، للصحفيين في سيئول، أن السرعة القصوى للصاروخ حوالي "M = 16" ماخ ، أي ما يقرب من 16 ضعف سرعة الصوت.

وأوضح أن الصاروخ يصل إلى أقصى سرعته عند الإقلاع.

وتعتقد وكالات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا صاروخ باليستي متوسط ​​المدى"، حسب يونهاب.

وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بعملية الإطلاق وطالب بوقف الأنشطة "التي تسبب زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت قد أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة مقاطعة تشاجانغدو الكورية الشمالية. كان مدى الطيران حوالي 800 كيلومتر، وكان أقصى ارتفاع ألفي كيلومتر.

اتخذ رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن هذه الخطوة كإشارة إلى أن بيونغ يانغ على وشك رفع الحظر المفروض على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية التي التزمت بها طواعية منذ أواخر عام 2017.